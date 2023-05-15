«За их жизни борются медики»: при взрыве в центре Луганска пострадали семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР
- РИА Новости
Днём в понедельник, 15 мая, в помещении салона красоты на улице Демёхина в центре Луганска произошёл взрыв.
«К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», — сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Как сообщили источники RT, предположительно, было совершено покушение на врио главы МВД ЛНР. Игорь Корнет серьёзно пострадал и был госпитализирован в реанимацию Луганской областной клинической больницы.
Позднее Пасечник добавил, что в общей сложности пострадали семеро человек.
«Четверо мужчин находятся в тяжёлом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия», — пояснил Пасечник.
По данным Следственного комитета РФ, в салоне красоты сработало взрывное устройство, которое было заложено неустановленными лицами с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по трём статьям: «Покушение на убийство», «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
«В настоящее время организован комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, к нему причастных», — говорится в сообщении.
- Обстановка на месте взрыва в центре Луганска
«Подрыв в самом центре города Луганска в очередной раз свидетельствует о том, что военно-политическое руководство Украины выбрало методы террора против жителей Луганской Народной Республики», — заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, чьи слова приводит ЛИЦ.
Он также назвал произошедшее терактом, как и удары ВСУ по городу с применением крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
«Всё это нацелено на то, чтобы посеять хаос, панику среди местного населения сейчас на данный момент. Все службы задействованы, ждём официальных выводов, но я лично не сомневаюсь, что совершён очередной террористический акт», — подчеркнул военный эксперт.Также на russian.rt.com «Там плотная жилая застройка»: ВСУ нанесли удар по району бывшего авиационного училища в Луганске
Вечером 12 мая ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам», применив две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В результате пострадали шестеро детей. Ранение также получил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
После этого истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 ВСУ, которые были причастны к этой атаке.
На следующий день под обстрел с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства попал посёлок Юбилейный (Артёмовский район Луганска). После этого в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы двое мирных жителей — 51-летний мужчина с сочетанной травмой нижней конечности и 80-летняя женщина с вывихом плечевого сустава.
Утром 15 мая украинские вооружённые формирования атаковали с применением двух крылатых ракет Storm Shadow территорию бывшего авиационного училища штурманов. Как отметил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, сейчас в этом районе «достаточно плотная жилая застройка».
«В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля», — сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Позднее в этот же день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга впервые сообщил, что российским средствам ПВО удалось сбить в зоне проведения специальной военной операции крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.
Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил таких снарядов англо-французского производства киевскому режиму. При этом в Минобороны РФ указывали, что ВСУ используют эти ракеты, «вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».
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