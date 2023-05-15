Пасечник подтвердил взрыв в центре Луганска, есть пострадавшие
- РИА Новости
«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демёхина. К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.
По предварительным данным, произошёл подрыв. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.
Ранее ЛуганскИнформЦентр сообщал, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».
Утром вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.