Пасечник подтвердил взрыв в центре Луганска, есть пострадавшие

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что в центре Луганска произошёл взрыв, пострадали люди.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демёхина. К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.

По предварительным данным, произошёл подрыв. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Ранее ЛуганскИнформЦентр сообщал, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».

Утром вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.