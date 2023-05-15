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Пасечник подтвердил взрыв в центре Луганска, есть пострадавшие

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что в центре Луганска произошёл взрыв, пострадали люди.
Пасечник подтвердил взрыв в центре Луганска, есть пострадавшие
  • РИА Новости

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демёхина. К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил он.

По предварительным данным, произошёл подрыв. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Ранее ЛуганскИнформЦентр сообщал, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».

Утром вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

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