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РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения

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Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет находится в стабильном состоянии после покушения в центре Луганска.
РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения
  • Gettyimages.ru

«Он ранен. Состояние стабильное», — заявили РИА Новости в силовых структурах.

Ранее стало известно, что врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре города.

Корнет находится в реанимации после покушения.

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