РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения

Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет находится в стабильном состоянии после покушения в центре Луганска.

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«Он ранен. Состояние стабильное», — заявили РИА Новости в силовых структурах. Ранее стало известно, что врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре города. Корнет находится в реанимации после покушения.