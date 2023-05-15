РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения
Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет находится в стабильном состоянии после покушения в центре Луганска.
- Gettyimages.ru
«Он ранен. Состояние стабильное», — заявили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее стало известно, что врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре города.
Корнет находится в реанимации после покушения.
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