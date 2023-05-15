РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска
Врио главы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска.
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп» в центре Луганска.
По данным ЛуганскИнформЦентра, пять человек пострадали при взрыве.
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