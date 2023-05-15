РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска

Врио главы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп» в центре Луганска.

По данным ЛуганскИнформЦентра, пять человек пострадали при взрыве.