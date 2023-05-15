Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска

Короткая ссылка
Врио главы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска.
РИА Новости: врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп» в центре Луганска.

По данным ЛуганскИнформЦентра, пять человек пострадали при взрыве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить