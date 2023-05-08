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«Действовали в интересах спецслужб Украины»: ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге

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Роман Шимаев
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали троих граждан, причастных к возгоранию релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской железной дороги. По данным ФСБ, злоумышленники действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Им грозит до 20 лет лишения свободы.
«Действовали в интересах спецслужб Украины»: ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

В Челябинской области задержаны подозреваемые в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«В результате проведённого комплекса мероприятий в Магнитогорске задержаны трое граждан, причастных к осуществлению деяния на участке Южно-Уральской железной дороги», — говорится в сообщении.

Указывается, что злоумышленники действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Санкция по этой статье предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги рассказали, что инцидент произошёл 7 мая.

«7 мая 2023 года было зафиксировано возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — приводит текст сообщения ТАСС.

Также на russian.rt.com Целью были самолёты А-50: ФСБ и МВД пресекли атаку дронов на военный аэродром в Ивановской области

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области. Украинские диверсанты намеревались атаковать дронами, начинёнными взрывчаткой, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Наряду с этим силовики выявили диверсионную группу, которая планировала доставить из Черниговской области устройства для совершения диверсии на легкомоторном самолёте «Аэропракт А-32».

«В результате организованного контроля за полётом самолёта в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Осуществляются мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ.

Помимо этого, накануне в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект. Как заявил представитель Южного военного округа, часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы: «Нарушитель передан в руки правоохранительных органов для расследования причин попытки проникновения на охраняемый объект», — привёл его слова ТАСС.

На прошлой неделе, 5 мая, на территории Запорожской области была пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб.

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«В результате проведённых мероприятий на этапе подготовки пресечён террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Были задержаны двое граждан Украины, действия которых координировали украинские спецслужбы. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

3 мая была раскрыта деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. Их целями были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

У злоумышленников были обнаружены пять готовых к применению СВУ, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ.

Семерых агентов военной разведки Украины заключили под арест на два месяца.

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