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ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге в Челябинской области

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Федеральная служба безопасности задержала трёх подозреваемых в попытке диверсии на железнодорожном перегоне в Челябинской области.
ФСБ задержала подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Как заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, ночью 7 мая произошло возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод.

В пресс-службе УФСБ ответили на вопрос, подтверждают ли в спецслужбе задержание трёх человек в связи с инцидентом на участке ЮУЖД.

«Мы подтверждаем факт задержания граждан», — заявили в спецслужбе.

Ранее пресс-служба Южного военного округа проинформировала, что в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.

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