Девять дней отдыха: в Госдуму внесли законопроект о длинных майских выходных

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных — с 1 по 9 мая. Инициатива предусматривает сокращение новогодних праздников на четыре дня. По мнению авторов документа, подобный перенос выходных позволит россиянам больше времени провести на природе. Также ситуация благотворно повлияет на бизнес и внутренний туризм. По мнению экспертов, необходимо провести масштабный опрос населения относительно предложенных изменений. В комитете ГД по труду считают «расплывчатыми» перспективы законопроекта.

В базе Государственной думы зарегистрирован законопроект, вносящий поправки в ст. 112 Трудового кодекса, который предлагает установить выходные на майских праздниках с 1 по 9 мая. Инициатива разработана депутатами фракции «Новые люди», главой партии Алексеем Нечаевым, вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и зампредседателя Комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгием Араповым.

«При тёплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечёт рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический», — сказал Даванков, чьи слова приводит РИА Новости.

Законопроектом предлагается установить выходные с 1 по 5 мая включительно. При этом в 2023 году 6 и 7 мая выпадают на субботу и воскресенье, а 8 мая установлено в производственном календаре в 2023 году выходным днём.

«Установление нерабочих праздничных дней в период с 1 по 7 мая (в случае решения правительства России об установлении 8 мая выходным днём с 1 по 9 мая) позволит гражданам собраться всей семьёй, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных и родственных связей, позволит улучшить социально-психологическое самочувствие граждан, создаст условия для повышения уровня отдыха и улучшит благополучие граждан», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что предлагаемые изменения не повлекут за собой общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, а также не потребуют увеличения расходов.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — цитирует Даванкова ТАСС.

Согласно утверждённому правительством РФ календарю праздничных дней, начало мая по традиции будет состоять из двух блоков выходных.

По случаю Дня труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник). После этого будет четырёхдневная рабочая неделя, а затем ещё четыре дня выходных в связи с Днём Победы: с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник).

РИА Новости

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«Нужно провести капитальный опрос населения»

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT оценил предложенный законопроект, который, в частности, предлагает сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

«Они предлагают забрать дни из января и передать в май — то есть количество праздничных дней остаётся одинаковым. Для экономики это не имеет принципиального значения», — объяснил Остапкович.

При этом, по его мнению, такие социально ориентированные решения, которые касаются конкретных людей, должны принимать сами граждане.

«Люди и январские, и майские праздники планируют заранее: строят планы, покупают путёвки. Конечно, это не референдум должен проходить, но нужно провести капитальный опрос, условно, с задействованием половины регионов: провести опрос всех слоёв населения, всех уровней профессий», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это «очень чувствительный социальный фактор». «Давайте спросим у людей, как они будут реагировать на подобный манёвр», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заметил, что такие инициативы «уже выносились и не поддерживались».

«Для того чтобы удовлетворить пожелания и сторонников, и противников длинных выходных на Новый год, было предложено сделать с 1 по 3 января обязательными выходными, а остальные дни дать возможность самостоятельно использовать гражданам в качестве оплачиваемого отпуска, когда они хотят: на Новый год, на майские праздники, но и эту идею Владимира Жириновского тогда не поддержали», — рассказал Нилов.

Несмотря на «наличие здравого зерна», по мнению собеседника RT, перспективы нынешнего законопроекта «расплывчатые».

«Обязательно надо обсудить на трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов и объединения работодателей», — заключил он.