«Всё абсолютно традиционно»: правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так, новогодние каникулы продлятся девять дней: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом, поскольку 1 и 8 января приходятся на субботу и воскресенье, их решено перенести на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2023 году и перенос выходных дней. Cоответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится в сообщении.

В 2023 году россиян ожидает семь периодов длинных выходных и один отдельно стоящий выходной, выпадающий на праздник.

Так, на Новый год россияне будут отдыхать девять дней: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го включительно.

В феврале по случаю Дня защитника Отечества (23 февраля) и в связи с переносом выходного дня с 1 января на 24 февраля длинные выходные составят четыре дня с четверга по воскресенье (с 23 по 26 февраля).

В марте граждане РФ получат выходной в среду, 8 марта, в связи с Международным женским днём.

Майские праздники по традиции будут состоять из двух блоков. По случаю Дня труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник). После этого будет четырёхдневная рабочая неделя, а затем ещё четыре дня выходных в связи с Днём Победы: с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник).

В июне День России (12 июня) выпадает на понедельник, поэтому у россиян будут три дня отдыха, начиная с субботы (10 июня).

Заключительный праздничный период придётся на День народного единства с 4 по 6 ноября (с субботы по понедельник).

© Правительство РФ

Как указывали ранее в Министерстве труда РФ, такой перенос выходных дней «соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов». Напомним, что проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году был представлен в июне.

Ранее в этом месяце депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минтруду сделать День знаний, 1 сентября, выходным днём. По его мнению, этот день для многих граждан РФ является «настоящей эстафетой», в рамках которой родителям нужно подготовить ребёнка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребёнку, и не только первокласснику», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил парламентарий, власти должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов россиян для «укрепления семьи и традиционных ценностей».

«Не будет календарной вакханалии с 31 декабря»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что 31 декабря в этом и следующим годах выпадает на выходной день.

«Поэтому той календарной вакханалии, которая была несколько лет назад, не будет. А потом мы будем настаивать на том, чтобы в Трудовом кодексе 31 декабря было закреплено официально выходным днём, вместо 8 января. Такой проект закона внесён в Госдуму достаточно давно. Он пока кажется не актуальным, исходя из того, что 31 декабря выпадает на выходные, и проблемы нет. Но потом проблема может опять возникнуть, как она возникала несколько лет подряд. Даже президенту приходилось вмешиваться. Поэтому мы считаем, что для сохранения баланса выходных и рабочих дней необходимо сделать логичный перенос, зафиксировав его в Трудовом кодексе», — заявил собеседник RT.

РИА Новости

© Антон Денисов

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович указал, что в этом году обсуждение графика выходных дней обошлось без различных дискуссий об уменьшении новогодних каникул или увеличении майских праздников.

«Всё абсолютно традиционно, то, к чему привыкли люди. Я считаю, что эти традиционные вещи нужно поддерживать. Да и с точки зрения производительности труда, с точки зрения экономики, это всё достаточно традиционно. Поэтому никаких выплесков, никаких коррекций экономических не должно быть, всё подстроится под этот график, должна быть нормальная работа», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.