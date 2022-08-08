Психологи назвали способ справиться со стрессом из-за отсутствия летнего отпуска

Психологи дали советы людям, которые в силу различных причин остались без летнего отдыха.

Советы специалистов публикует интернет-издание «Вести Подмосковья».

Нервничать, испытывать грусть, страх, злость в ситуации, когда отсутствует возможность отдохнуть летом, вполне нормально — таково мнение специалистов.

В подобных ситуациях психолог Александра Панова советует начать с того, чтобы принять невозможность отдыха.

Со своей стороны, доцент Московского института психоанализа Наталья Каурова рекомендует вести дневник эмоций для записи чувств и переживаний, медитировать, заниматься физкультурой, танцами, хорошо спать и правильно питаться.

Кроме того, важно помнить, что отпуск можно неплохо провести осенью и зимой, когда цены на туры упадут. Также можно устраивать себе разнообразные выходные: поехать на рыбалку или отправиться за грибами, уехать за город или просто прогуляться.

«А период летних отпусков можно использовать как хорошую возможность для увеличения заработка и карьерного роста. Тогда, возможно, уже ваши коллеги, вернувшись с курортов, будут завидовать вам», — следует из публикации.

Ранее практический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.