Шесть периодов: Минтруд опубликовал график праздничных выходных дней в 2023 году

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. При этом выходные нерабочие дни 1 и 8 января, которые приходятся на воскресенье, перенесены на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. В общей сложности в 2023 году у россиян будет шесть праздничных периодов: новогодние каникулы, длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества, а также в честь Дня труда, Дня Победы, Дня России и Дня народного единства.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году. Этот производственный календарь выставлен на общественное обсуждение. В дальнейшем документ должны одобрить Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и утвердить правительство.

Из проекта стало известно, что предстоящие новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, проектом постановления предлагается следующий механизм переноса: выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 24 февраля и 8 мая соответственно», — говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.

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С учётом вышеперечисленного в феврале россиян ожидает первая в году сокращённая рабочая неделя — с 20 (понедельник) по 22 февраля (среда). Это связано с тем, что 23 февраля (четверг) отмечается День защитника Отечества, а 24 февраля стало нерабочим в связи с переносом выходного 1 января.

На второй рабочей неделе марта граждане получат выходной в среду, 8 марта, в связи с Международным женским днём.

В мае праздничные выходные традиционно будут состоять из двух блоков. Сначала россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник) в честь Дня труда. После этого будет четырёхдневная рабочая неделя: 2 мая (понедельник) — 5 мая (пятница). С 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник) продлятся выходные по случаю Дня Победы.

Сокращённой будет третья рабочая неделя июня, поскольку День России — 12 июня — выпадает на понедельник. Перед её началом россияне будут отдыхать три дня, с 10 июня (суббота) до 12 июня (понедельник).

Заключительный в 2023 году блок длинных выходных намечен на ноябрь — три дня (с субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября) — по случаю Дня народного единства.

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«Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT оценила график праздничных дней в 2023 году.

«Действительно, на радость россиянам, 31 декабря выпадает на субботу, а значит, с 31 декабря по 8 января россияне будут отдыхать, набираться сил, путешествовать всей семьёй, ходить в гости. А что касается любимых праздников весенних, то, к сожалению, Международный женский день будет отмечаться именно в среду, и праздники не будут продлены, но зато повезло нашим мужчинам, они будут отдыхать, гулять, набираться сил с 23 февраля по 26 февраля, в связи с тем что выпадающие на новогодние каникулы праздничные дни будут перенесены на 24 февраля и 8 мая. В мае мы будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, и потом с 6 по 9 мая. В июне — с 10 по 12 июня, а в ноябре — с 4 по 6 ноября», — указала она.

Парламентарий также надеется, что россияне сумеют достойно распорядиться дополнительным временем, выделенным на отдых.

«14 календарных нерабочих праздничных дней, которые установлены Трудовым кодексом РФ, — это достаточно большое количество, даже по сравнению с другими европейскими странами, и в этом плане россиянам всегда везёт. Думаю, что мы заслужили эти дни отдыха и достойно их проведём», — заявила Бессараб.