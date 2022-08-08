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Психолог Некрасов назвал способ сохранить рабочий настрой после отдыха

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Психолог Анатолий Некрасов рассказал, как настроиться на рабочий лад после отдыха.
Психолог Некрасов назвал способ сохранить рабочий настрой после отдыха
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

На работе нужно быть одновременно деятельным и расслабленным, заявил специалист в беседе с Pravda.Ru.

Он также порекомендовал делать лёгкие упражнения во время рабочего дня. По словам эксперта, баланс между напряжением и расслаблением позволяет избегать жёстких переходов из выходных в рабочий ритм.

«Всё должно быть в едином замечательном комфортном режиме», — заключил Некрасов.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.

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