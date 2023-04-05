Депутат Нилов: надо обсудить идею длинных майских праздников на трёхсторонней комиссии

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Как отметил депутат, идея не новая. Он напомнил, что такие инициативы «уже выносились и не поддерживались».

Парламентарий также подчеркнул, что уже больше десяти лет в Трудовом кодексе зафиксированы длинные выходные — новогодние.

«Для того чтобы удовлетворить пожелания и сторонников, и противников длинных выходных на Новый год, было предложено сделать с 1 по 3 января обязательными выходными, а остальные дни дать возможность самостоятельно использовать гражданам в качестве оплачиваемого отпуска, когда они хотят — на Новый год, на майские праздники. Но и эту идею Владимира Жириновского тогда не поддержали», — рассказал Нилов.

Несмотря на «наличие здравого зерна», по мнению собеседника RT, перспективы нынешнего законопроекта «расплывчатые».

«Обязательно надо обсудить на трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов и объединения работодателей», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса.