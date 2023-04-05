Депутат Нилов: надо обсудить идею длинных майских праздников на трёхсторонней комиссии
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Как отметил депутат, идея не новая. Он напомнил, что такие инициативы «уже выносились и не поддерживались».
Парламентарий также подчеркнул, что уже больше десяти лет в Трудовом кодексе зафиксированы длинные выходные — новогодние.
«Для того чтобы удовлетворить пожелания и сторонников, и противников длинных выходных на Новый год, было предложено сделать с 1 по 3 января обязательными выходными, а остальные дни дать возможность самостоятельно использовать гражданам в качестве оплачиваемого отпуска, когда они хотят — на Новый год, на майские праздники. Но и эту идею Владимира Жириновского тогда не поддержали», — рассказал Нилов.
Несмотря на «наличие здравого зерна», по мнению собеседника RT, перспективы нынешнего законопроекта «расплывчатые».
«Обязательно надо обсудить на трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов и объединения работодателей», — заключил он.
Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.
Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса.