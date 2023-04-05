Экономист Остапкович призвал провести масштабный опрос населения о праздниках в мае

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

«Они предлагают забрать дни из января и передать в май — то есть количество праздничных дней остаётся одинаковым. Для экономики это не имеет принципиального значения», — объяснил Остапкович.

При этом, по его мнению, такие социально ориентированные решения, которые касаются конкретных людей, должны принимать сами граждане.

«Люди и на январские праздники, и майские планируют заранее: строят планы, покупают путёвки. Конечно, это не референдум должен проходить, но нужно провести капитальный опрос, условно, с задействованием половины регионов: провести опрос всех слоёв населения, всей уровней профессий», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это «очень чувствительный социальный фактор».

«Давайте спросим у людей, как они будут реагировать на подобный манёвр», — заключил собеседник RT.

Ранее депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса.