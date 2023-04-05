Экономист Остапкович призвал провести масштабный опрос населения о праздниках в мае
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«Они предлагают забрать дни из января и передать в май — то есть количество праздничных дней остаётся одинаковым. Для экономики это не имеет принципиального значения», — объяснил Остапкович.
При этом, по его мнению, такие социально ориентированные решения, которые касаются конкретных людей, должны принимать сами граждане.
«Люди и на январские праздники, и майские планируют заранее: строят планы, покупают путёвки. Конечно, это не референдум должен проходить, но нужно провести капитальный опрос, условно, с задействованием половины регионов: провести опрос всех слоёв населения, всей уровней профессий», — подчеркнул эксперт.
По его словам, это «очень чувствительный социальный фактор».
«Давайте спросим у людей, как они будут реагировать на подобный манёвр», — заключил собеседник RT.
Ранее депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая.
Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса.