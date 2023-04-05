Экономист Остапкович призвал провести масштабный опрос населения о праздниках в мае

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.
Экономист Остапкович призвал провести масштабный опрос населения о праздниках в мае
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Micah Wright

«Они предлагают забрать дни из января и передать в май — то есть количество праздничных дней остаётся одинаковым. Для экономики это не имеет принципиального значения», — объяснил Остапкович.

При этом, по его мнению, такие социально ориентированные решения, которые касаются конкретных людей, должны принимать сами граждане.

«Люди и на январские праздники, и майские планируют заранее: строят планы, покупают путёвки. Конечно, это не референдум должен проходить, но нужно провести капитальный опрос, условно, с задействованием половины регионов: провести опрос всех слоёв населения, всей уровней профессий», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это «очень чувствительный социальный фактор».

«Давайте спросим у людей, как они будут реагировать на подобный манёвр», — заключил собеседник RT. 

Ранее депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить