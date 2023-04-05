Депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

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Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.
Депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку оттого, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало», — цитирует его РИА Новости.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса.

По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, в 2023 году на майские праздники россияне оформили в 3,5 раза больше заказов на бронирование отелей, чем в 2022-м.

Большинство объектов размещения забронированы внутри страны: на Россию приходится более 66% от всех заказов на майские праздники.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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