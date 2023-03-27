Аналитики включили Петербург и Стамбул в рейтинг популярных направлений на майские праздники

По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, в 2023 году на майские праздники россияне оформили в 3,5 раза больше заказов на бронирование отелей, чем в 2022-м.

Об этом информирует «Газета.Ru».

Большинство объектов размещения забронированы внутри страны: на Россию приходится более 66% от всех заказов на майские праздники.

Наиболее популярным городом для туристических поездок на майские стал Санкт-Петербург — 21,8% бронирований. Далее идут Сочи (13,4%), Москва (11,6%), Калининград (7,2%) и Казань (6,4%).

На зарубежные города приходится 33% от всех отельных бронирований на длинные выходные. Больше всего заказов оформлено в Стамбуле (7%), Ереване (4,4%) и Риме (3,7%).

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.