Тарифы ЖКХ, работа системы ОМС и новый закон об иноагентах: какие изменения ждут россиян в декабре

С 1 декабря в России не более чем на 9% проиндексируют тарифы на газ, электроэнергию, воду и теплоснабжение. В этот же день вступит в силу приказ ФСБ с новым перечнем сведений, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Также уточняется регламент деятельности иноагентов. В частности, им запрещается распространение информации среди несовершеннолетних, а также не разрешается работа в государственных и муниципальных органах власти.

Рост тарифов ЖКХ

С 1 декабря в России вырастут тарифы на газ, электроэнергию, воду и теплоснабжение, при этом индексация не превысит 9%.

Согласно расчётам Минэкономразвития, ежемесячный платёж для семьи из трёх человек увеличится примерно на 324 рубля. Как отмечали в МЭР, досрочное повышение тарифов, которое изначально планировалось на 1 июля 2023 года, необходимо для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране с сохранением надлежащего качества услуг.

Перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности РФ

С 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ с новым перечнем сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ.

Отметим, что речь идёт о сведениях, не содержащих гостайну. Они делятся на военные и военно-технические.

К военным сведениям относятся оценки и прогнозы о развитии военно-политической и оперативной обстановки, мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также информация о деятельности Вооружённых сил РФ. В эту же категорию попадают данные о мобилизации, местах хранения оружия, методах подготовки военнослужащих, преступлениях в армии, её моральном состоянии.

К военно-техническим относятся данные о развитии вооружения, технологий, космической отрасли, ядерной энергетики, информационной безопасности, программах «Роскосмоса».

В общей сложности перечень содержит более 60 пунктов.

Деятельность иноагентов

1 декабря вступает в силу закон, регламентирующий деятельность иноагентов. Теперь иноагентом может быть признано лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее при этом политическую деятельность или собирающее сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ, а также распространяющее сообщения для неограниченного круга лиц.

Под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами».

Иностранными источниками могут быть иностранные государства, их органы публичной власти, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные структуры без образования юридического лица, а также лица, уполномоченные всеми перечисленными категориями, и российские граждане, получающие деньги и имущество от этих категорий.

В случае обретения статуса иноагента граждане не смогут работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел.

Кроме того, иноагентам запретят производить информационную продукцию для детей и подростков, а также осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних.

Изменения в системе ОМС

C 1 декабря меняется работа системы обязательного медицинского страхования. Так, вводится новый порядок ведения персонифицированного учёта в сфере ОМС. Его цель — консолидация в едином реестре данных о пациентах, которые получали помощь на региональном и федеральном уровнях. Теперь о гражданине будет вноситься информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса, а также о врачах, которые оказывали медицинскую помощь.

Все сведения в рамках ведения персонифицированного учёта будут доступны в личных кабинетах граждан на едином портале госуслуг.

РИА Новости

© Максим Блинов

При этом полисы ОМС переводят в электронный формат. Он будет формироваться автоматически при рождении ребёнка либо по заявлению россиянина, а также на основании информации, полученной от госорганов.

При этом, обращаясь за медпомощью, можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

Приоритет для приёмных детей

С 1 декабря вступает в силу закон, согласно которому приёмные дети, а также находящиеся под опекой и попечительством в приёмной семье, получают приоритет при зачислении в ту школу, где уже учатся дети из этой семьи. Речь идёт о государственных и муниципальных школах.

Ранее преимущественный порядок действовал только для родных братьев и сестёр.

«Возник вопрос, как быть с детьми, которые воспитываются в семье и находятся под опекой и попечительством, или с усыновлёнными детьми, потому что непонятен их статус. Этот закон устраняет такой пробел», — поясняла член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Кроме того, закон расширяет перечень образовательных программ, для которых действительно право преимущественного приёма: теперь в него входит не только дошкольное и начальное образование, но также основное и среднее общее. Исключением станут случаи, когда при поступлении в школу проводится конкурс, оцениваются способности ребёнка.

Налоговый учёт онлайн

С 1 декабря у организации или физлица, в том числе индивидуального предпринимателя, появляется возможность встать на учёт в налоговых органах через портал госуслуг. Заявление подаётся с использованием электронной подписи.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Госорганы в соцсетях

С 1 декабря государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отмечается, что нововведения приняты для того, чтобы расширить способы обеспечения доступа к информации, а также установления обязанности «по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности».

Компенсации туристам

Туристические операторы должны до 31 декабря 2022 года вернуть деньги или предложить аналогичный тур россиянам, чья поездка была оформлена до 31 марта 2020 года, но так и не состоялась из-за пандемии COVID-19.

Речь идёт о компенсациях за туры в страны, которые ограничивали авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.

Работа с должниками

С 17 декабря ФССП России для установления имущественного положения должника сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций.

Подобное нововведение поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

Практическая подготовка обучающихся

С 2 декабря вступает в силу закон, позволяющий колледжам и техникумам создавать в своей структуре учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.

«Студенты колледжей теперь смогут совмещать учёбу с работой, и при получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке. Закон также направлен на повышение финансовой устойчивости самих колледжей, так как на базе учебно-производственных комплексов откроется производство товаров, будут выполняться работы по профилю колледжа, а полученная прибыль пойдёт на развитие образовательных организаций и на зарплату студентов», — говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отчёты в РКН для операторов связи

С 1 декабря вступает в силу закон, обязывающий операторов связи ежегодно предоставлять в Роскомнадзор отчёт о своей деятельности в электронной форме. В документе должна содержаться информация о сети связи, об используемых средствах связи и об оказанных услугах связи.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

При этом если оператор связи не предоставит отчёт или в нём будут содержаться заведомо недостоверные или неполные сведения, то он может лишиться лицензии на осуществление своей деятельности. Ещё одним основанием для изъятия лицензии послужит неоказание услуг связи более шести месяцев.

Отметим, что операторы связи, получившие лицензии на оказание услуг связи до дня вступления закона в силу, обязаны представить в РКН отчёт о деятельности до 1 марта 2023 года включительно.