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В РСТ рассказали о популярных направлениях для путешествий на Новый год

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Глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал направления, которые пользуются популярностью для бронирования на Новый год.
В РСТ рассказали о популярных направлениях для путешествий на Новый год
  • РИА Новости

«Продолжаются основные тенденции этого года — это диверсификация продукта по России. Есть пятёрка-десятка явных лидеров. Появились новые продукты на Новый год. Что касается лидеров, то, конечно, это Сочи, Краснодарский край в целом. Это горнолыжный отдых, рекреационные зимние пляжи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, хорошо бронируются Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

«Есть хорошие программы в Казани. На пятом месте Северный Кавказ, как комплексный, так и Дагестан», — сообщил Барзыкин.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

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