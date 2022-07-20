В Подмосковье почти 900 детей-сирот обрели семью с начала года

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Органы опеки и попечительства Московской области устроили в замещающие семьи около 900 детей с начала 2022 года, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
В Подмосковье почти 900 детей-сирот обрели семью с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Система усыновления работает настолько эффективно, что большинство детей не находятся в семейном центре больше двух месяцев и сразу передаются в приёмную семью», — отметила Каклюгина.

Подготовкой приёмных родителей занимаются 86 специальных школ.

«У нас за каждой приёмной семьёй закреплен куратор и всегда готов помочь в решении вопросов», — цитирует Каклюгину издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки семей с детьми.

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