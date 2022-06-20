Судебные приставы в России смогут взыскивать задолженности автоматически с 20 июня

Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление и прекращение исполнительного производства, взыскание исполнительского сбора с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эти функции будут осуществляться в отношении россиян-должников автоматически.

Кроме того, ФССП сможет возложить на лицо, имеющее задолженность, ряд обязанностей и ограничений в автоматическом режиме. Речь идёт об аресте имущества, обращении и отмене обращения взыскания на имущество должника и другие его доходы.

Издание также уточнило, что несмотря на начало действия поправок к закону о деятельности ФССП с 20 июня, они начнут работать позже.

«Знакомый с ситуацией источник «Ъ» говорит, что 20 июня вводится лишь возможность применения такой схемы, однако фактически она заработает позже из-за затянувшихся переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия», — говорится в статье.

Появятся и некоторые улучшения для должников. Например, они в автоматическом режиме смогут снять ограничение на выезд за границу.