Судебные приставы в России смогут взыскивать задолженности автоматически с 20 июня

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Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление и прекращение исполнительного производства, взыскание исполнительского сбора с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эти функции будут осуществляться в отношении россиян-должников автоматически.

Кроме того, ФССП сможет возложить на лицо, имеющее задолженность, ряд обязанностей и ограничений в автоматическом режиме. Речь идёт об аресте имущества, обращении и отмене обращения взыскания на имущество должника и другие его доходы.

Издание также уточнило, что несмотря на начало действия поправок к закону о деятельности ФССП с 20 июня, они начнут работать позже.

«Знакомый с ситуацией источник «Ъ» говорит, что 20 июня вводится лишь возможность применения такой схемы, однако фактически она заработает позже из-за затянувшихся переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия», — говорится в статье. 

Появятся и некоторые улучшения для должников. Например, они в автоматическом режиме смогут снять ограничение на выезд за границу. 

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