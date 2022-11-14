По призыву и в добровольном порядке: Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооружённых силах РФ

Владимир Путин подписал указ, регламентирующий ряд вопросов о службе иностранцев в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Согласно документу, граждане других государств получают возможность службы по контракту. Кроме того, граждане России, располагающие также подданством другой страны, могут призываться для срочной службы в армии. Помимо этого, вводятся запреты на заключение контракта с гражданами, в том числе иностранными, в отношении которых ведётся следствие, а также теми иностранцами, которые имеют неснятую судимость или отбывали наказание в виде лишения свободы.

Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность службы по призыву в Вооружённых силах России граждан РФ, также располагающих иностранным гражданством.

Соответствующие изменения внесены в положение о порядке прохождения военной службы, утверждённое в 1999 году.

Согласно документу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, сержантами, матросами, старшинами, являющимися гражданами РФ, «в том числе имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или же иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Наряду с этим вводится возможность службы по контракту для лиц, имеющих подданство другого государства.

Кроме того, вводятся запреты на заключение контракта с гражданами, в том числе иностранными, в отношении которых ведётся следствие, а также теми иностранцами, которые имеют неснятую судимость или отбывали наказание в виде лишения свободы.

Наряду с этим контракт запрещено заключать с иностранными гражданами, которые получили административное наказание за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Отметим, что 24 сентября Путин также подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.

Из этого документа следует, что иностранцы, заключившие военный контракт, смогут обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России без предоставления вида на жительство и без проживания в стране беспрерывно в течение пяти лет.

Вопросы мобилизации

13 ноября Путин подписал закон о демобилизации студентов из Донецкой и Луганской народных республик, призванных на военную службу. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава государства дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения в связи с тем, что силы Народной милиции были интегрированы в ВС РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России.

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Напомним, донбасские республики вошли в состав России наряду с Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов, проходивших в этих регионах с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации состоялась 30 сентября.

Между тем в ДНР и ЛНР ещё 19 февраля была объявлена всеобщая мобилизация, которая коснулась мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

В октябре врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости демобилизации студентов, отметив при этом, что данный процесс должен пройти постепенно и без вреда для боеспособности подразделений. Сам Пушилин заявил, что является сторонником возвращения студентов с фронта.

В то же время на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 19 октября было введено военное положение. Наряду с этим в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе был введён средний уровень реагирования.

Кроме того, в России в период с 21 сентября проводилась частичная мобилизация. Как подчеркнул Владимир Путин, к участию в ней привлекались только состоявшие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имел определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании мобилизационных мероприятий, в ходе которых в вооружённые силы были набраны 300 тыс. человек. По словам министра, дальнейшее комплектование войск продолжится за счёт добровольцев и военнослужащих-контрактников.

Как уточнил президент 4 ноября, на службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации поступили 318 тыс. россиян, в том числе добровольцы. 7 ноября глава государства отметил, что в зоне проведения СВО находятся около 80 тыс. мобилизованных россиян, из них порядка 50 тыс. участвуют в ведении боевых действий.