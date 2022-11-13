«Организовать возвращение к месту обучения»: Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что после вступления ДНР и ЛНР в состав РФ силы Народной милиции были интегрированы в ВС России. В рамках всеобщей мобилизации в республиках Донбасса на военную службу призвали мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Призванные на военную службу студенты Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время будут демобилизованы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на поручение Владимира Путина.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в ВС РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Как он отметил, демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение.

19 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. На военную службу призывали мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. При этом были названы категории людей, для которых предусмотрена отсрочка.

Однако во время мобилизации были допущены «преступные» случаи, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об одном из таких случаев он рассказал в своём Telegram-канале.

«Очень рад, чтo нам удалось вернуть с фрoнта Никиту Гладких. Вернуть живым и здoровым. Несмoтря на то что в начале вoенной операции ему было 18 лет, oн ещё учился в школе и имел полнoе право продoлжать учёбу. Вместo этого он оказался в распoлoжении действующей вoеннoй части под Херсoном, oткуда мы его и забрали. В настоящий момент проверку oбстоятельств дела проводит Генеральная прoкуратура», — написал он.

Глава республики добавил, что власти ДНР предоставят молодому человеку льготные условия для поступления в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры: «Ведь придёт время, когда нам понадобятся архитекторы нового, возрождённого Донбасса».

При этом в октябре Денис Пушилин заявил о необходимости демобилизации студентов, которая должна пройти постепенно и без вреда для боеспособности подразделений. «Я являюсь сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учёбе, как это сейчас происходит в других субъектах Российской Федерации, где студенты не мобилизуются, а учатся», — говорил он.

Напомним, донбасские республики вошли в состав России вместе с Херсонской и Запорожской областями по итогам референдумов, проходивших с 23 по 27 сентября. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации.

5 октября Владимир Путин подписал пакет законов, ратифицирующих вступление ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В соответствии с этим решением количество субъектов в составе РФ выросло до 89.

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19 октября глава государства подписал указ о введении военного положения в этих четырёх регионах. При этом в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе был введён средний уровень реагирования.

При этом 21 сентября в России было объявлено о проведении частичной мобилизации. 20 октября Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проверил ход подготовки призванных на службу в ВС РФ. Он, в частности, проинспектировал практические занятия.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании мобилизационных мероприятий, в ходе которых в вооружённые силы были набраны 300 тыс. человек. По его словам, в будущем комплектование войск продолжится за счёт добровольцев и военнослужащих-контрактников.

4 ноября Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве сообщил, что на службу в ВС РФ в рамках частичной мобилизации поступили 318 тыс. россиян, в том числе добровольцы. 7 ноября глава государства отметил, что в зоне проведения СВО находятся около 80 тыс. мобилизованных россиян, из них порядка 50 тыс. участвуют в ведении боевых действий.