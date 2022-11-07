«Тысяч 50 находится в боевых подразделениях»: Путин назвал численность мобилизованных в зоне проведения спецоперации

Около 80 тыс. призванных в рамках частичной мобилизации россиян находятся в зоне специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин. По словам президента, около 50 тыс. из них принимают участие в боевых действиях. Глава государства призвал власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным, а также заявил о намерении лично обсудить вопросы их поддержки.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся около 80 тыс. мобилизованных россиян. По словам главы государства, из них порядка 50 тыс. задействованы в ведении боевых действий.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях... Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне (проведения СВО. — RT). Остальные все — просто на полигонах», — сказал Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время рабочей поездки в регион.

В ходе обсуждения вопроса о выплатах мобилизованным президент заявил, что намерен лично обсудить тему их поддержки. «Обязательно с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь обратную связь», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что власти на всех уровнях должны проявлять внимание ко всем мобилизованным, «где бы они ни находились».

Напомним, о проведении частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании этих мероприятий, в ходе которых в вооружённые силы были набраны 300 тыс. человек. Министр отметил, что в будущем комплектование войск продолжится за счёт добровольцев и военнослужащих-контрактников.

Заявление Минобороны о 155-й бригаде морпехов ТОФ

В понедельник, 7 ноября, Минобороны РФ выпустило официальный комментарий, в котором опровергло заявления ряда российских блогеров о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» среди бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), распространённое якобы от имени военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения этой бригады более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении СВО, а продвижение на этом участке достигает 5 км.

«За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — отметили в министерстве.

Уточняется, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному в людях и технике, а на отдельных участках — девять к одному.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Ранее о ситуации высказался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, власти попросили военную прокуратуру проверить материалы по поводу потерь в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ, ранее получившие распространение в социальных сетях.

В то же время глава региона отметил, что «потери приморцев значительно преувеличены», и подчеркнул важность проверки любой информации, публикуемой в соцсетях в условиях информационной войны.

Ситуация в зоне СВО

Говоря о ходе спецоперации, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска продолжают отражать атаки ВСУ на ряде направлений.

По его словам, на Купянском направлении противник вёл наступление силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками. Атаку удалось остановить ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск. Противник потерял до 100 человек, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На Краснолиманском направлении предпринимались попытки наступать двумя батальонными тактическими группами. Все атаки были отражены, а потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины и пять автомобилей.

В свою очередь, на Николаево-Криворожском направлении отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ. Противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы более 110 украинских военнослужащих, уничтожено 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

За минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления противника, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику ВСУ в 186 районах.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в Николаевской области.

В районе н. п. Краматорск (ДНР) и Вольнянск (Запорожская область) уничтожено две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Наряду с этим в районе Новосёлки (ДНР) поражена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».

За сутки средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, шесть беспилотников противника и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Обстановка на ЗАЭС

В Минобороны России также констатировали, что Киев не прекращает провокации с целью создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток украинские военные выпустили по промзоне ЗАЭС семь крупнокалиберных снарядов. Обстрел вёлся из района населённого пункта Высшетарасовка (Днепропетровская область). Российские военные подавили батарею противника ответным огнём. Радиационная обстановка на станции остаётся в норме.