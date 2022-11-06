«В том числе из США, Британии, Польши»: в Минобороны РФ сообщили об ударе по позициям наёмников в районе Красного Лимана

Около 100 боевиков националистических формирований и иностранных наёмников были ликвидированы в результате удара ВКС России в районе Красного Лимана. Как сообщили в Минобороны РФ, в их числе около 40 наёмников из США, Великобритании и Польши. Также российские войска продолжают отражать атаки украинских формирований на ряде направлений СВО, нанося им существенный урон в личном составе и технике. А в районе населённого пункта Красноармейск был нанесён удар по складу ВСУ, где было уничтожено 120 снарядов РСЗО HIMARS и 250 снарядов РСЗО «Смерч».

Российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали группу наёмников из Соединённых Штатов, Британии и Польши, заявили в Минобороны РФ. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это произошло в районе населённого пункта Красный Лиман (ДНР).

«В результате высокоточного удара ВКС России уничтожены до 100 боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около 40 наёмников из США, Великобритании и Польши, а также десять боевых бронированных машин», — сказал Конашенков.

Он также заявил, что на Краснолиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении нескольких населённых пунктов ЛНР и ДНР.

Российская артиллерия и авиация уничтожили до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей.

На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ попыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении н. п. Новосёловское (ЛНР). Как отметили в Минобороны, подразделения противника удалось остановить ударами армейской авиации, артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и активными действиями войск.

В Харьковской области противник также предпринял попытку атаки силами ротной тактической группы, однако нападение было сорвано после ударов по выдвигавшимся подразделениям ВСУ. За сутки на этом направлении российские войска уничтожили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять бронемашин и восемь пикапов.

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции на Украине

В свою очередь, на Южно-Донецком направлении подразделениям ВСУ было нанесено поражение огнём российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп в районах н. п. Павловка, Новомихайловка и Времевка (ДНР). В результате ликвидированы до 70 украинских военных, уничтожены один танк, БМП, четыре пикапа и две гаубицы М777.

На Николаево-Криворожском направлении противник дважды атаковал позиции российских войск силами до мотопехотной роты.

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По данным Минобороны РФ, в результате уничтожены более 50 украинских военных, восемь боевых бронированных машин и десять автомобилей. Барражирующими боеприпасами уничтожено две самоходные артиллерийские установки ВСУ.

За сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 184 районах.

В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе н. п. Красноармейск (ДНР) уничтожено 120 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 250 снарядов РСЗО «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

Истребительная авиация ВКС России за сутки сбила один беспилотник. Ещё 16 БПЛА сбито средствами противовоздушной обороны. Наряду с этим в воздухе перехвачено шесть снарядов HIMARS, два снаряда РСЗО «Ольха», а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, в районе н. п. Куземовка (ЛНР) сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У».

Сводки НМ республик Донбасса

Народная милиция ДНР 6 ноября сообщила, что в ходе совместных действий с ВС РФ были уничтожены украинская САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица 2А65, РСЗО «Град», два танка Т-72Б и один Т-64БВ, 11 единиц бронированной и автомобильной техники и пять беспилотников. Потери противника в живой силе составили до 40 человек.

В свою очередь, в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что потери противника в результате наступательных действий сил республики за сутки составили до 70 человек. Также уничтожено два танка, три бронетранспортёра и 15 единиц специальной автомобильной техники.