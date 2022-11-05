331 самолёт и 169 вертолётов: российские ВС уничтожили 500 единиц украинской авиатехники с начала СВО

За минувшие сутки российские военные сбили вертолёт Ми-8 и МиГ-29 Воздушных сил Украины, а общее количество уничтоженной военной авиатехники Украины достигло 500, сообщили в Минобороны. Также были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. При этом на Краснолиманском направлении были сорваны атаки трёх ротных тактических групп ВСУ, а на Николаево-Криворожском направлении — наступление двух мотопехотных рот ВСУ. В общей сложности накануне были уничтожены около 400 украинских военнослужащих.

Российские войска за время спецоперации уничтожили 500 украинских военных самолётов и вертолётов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 331 самолёт, 169 вертолётов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

За минувшие сутки средства ПВО РФ сбили вертолёт Ми-8, девять беспилотников, перехватили 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом истребительной авиацией ВКС России в воздухе был уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии подверглись уничтожению украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также были поражены база хранения вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, один из них в районе Купянска, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

Ситуация на фронтах

Более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения были уничтожены огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации на Купянском направлении, где ВСУ предприняли попытку силами до батальонной тактической группы атаковать позиции российских ВС вблизи Куземовки Луганской Народной Республики.

На Краснолиманском направлении были сорваны атаки трёх ротных тактических групп ВСУ, им было нанесено поражение действиями российских войск и огнём артиллерии. В результате подверглись уничтожению свыше 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Ещё более 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля оказались уничтожены на Южно-Донецком направлении.

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«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населённых пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — заключил Конашенков.

Ликвидация польских наёмников

Также в оборонном ведомстве сообщили, как российские военные в ходе СВО обнаружили и ликвидировали группу наёмников из Польши.

В Telegram-канале Минобороны России отметили, что разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наёмников в заданном квадрате. Изначально разведчики нанесли ракетный удар по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке, из ПТРК «Фагот». В дальнейшем зарубежных боевиков накрыли огнём автоматических гранатомётов, после чего ликвидировали из стрелкового оружия и пулемётов.

«На наёмников нарвались, на поляков. Бой шёл в лесу, дистанция 30—50 м. То есть максимально близко, такой густой лес. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнём из личного стрелкового оружия и гранатомётов», — заявил на видео командир разведчиков.