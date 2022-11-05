Украинский военнопленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
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По его словам, у натовского вооружения имелись проблемы, в частности в некоторых ракетах были севшие батареи.
«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — приводит его слова РИА Новости.
Военнопленный также рассказал о недостатках шведских гранатомётов.
«Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские ВКС поразили три цеха завода «Коммунар» в Харькове, в которых осуществлялось производство снарядов к РСЗО.