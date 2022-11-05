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Украинский военнопленный рассказал о недостатках вооружения НАТО

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Украинский военнопленный рассказал, что поставляемое Североатлантическим альянсом Украине вооружение имеет ряд недостатков по сравнению с российскими образцами.
Украинский военнопленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, у натовского вооружения имелись проблемы, в частности в некоторых ракетах были севшие батареи.

«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — приводит его слова РИА Новости.

Военнопленный также рассказал о недостатках шведских гранатомётов.

«Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские ВКС поразили три цеха завода «Коммунар» в Харькове, в которых осуществлялось производство снарядов к РСЗО.

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