Украинский военнопленный рассказал о недостатках вооружения НАТО

Украинский военнопленный рассказал, что поставляемое Североатлантическим альянсом Украине вооружение имеет ряд недостатков по сравнению с российскими образцами.

По его словам, у натовского вооружения имелись проблемы, в частности в некоторых ракетах были севшие батареи.

«Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — приводит его слова РИА Новости.

Военнопленный также рассказал о недостатках шведских гранатомётов.

«Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские ВКС поразили три цеха завода «Коммунар» в Харькове, в которых осуществлялось производство снарядов к РСЗО.