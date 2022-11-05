В МО России заявили о срыве наступления украинских войск на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении сорваны атаки трёх ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.
В оборонном ведомстве добавили, что ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.
Также в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции на Купянском направлении, в результате чего за сутки потеряли более 140 человек.