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В МО России заявили о срыве наступления украинских войск на Краснолиманском направлении

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На Краснолиманском направлении российские войска сорвали наступление трёх ротных тактических групп ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили о срыве наступления украинских войск на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении сорваны атаки трёх ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве добавили, что ВС России уничтожили более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Также в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции на Купянском направлении, в результате чего за сутки потеряли более 140 человек.

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