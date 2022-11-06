В МО России сообщили о ликвидации наёмников из США и Польши в районе Красного Лимана
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, отметили в ведомстве, в результате атаки уничтожено десять боевых бронированных машин ВСУ.
Ранее издание Daily Beast сообщило, что воевавший на стороне Украины американский наёмник Скайлер Джеймс Греггс погиб в результате артиллерийского обстрела.
Также стало известно, что подразделение разведки ВС России в ходе спецоперации уничтожило группу польских наёмников, которые укрывались в лесной местности.