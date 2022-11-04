Узнать больше

Daily Beast: в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник

Короткая ссылка
Воевавший на стороне Украины американский наёмник Скайлер Джеймс Греггс погиб в результате артиллерийского обстрела. Об этом сообщило издание Daily Beast со ссылкой на его отца и представителей украинской армии.
Daily Beast: в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник
  • AP
  • © LIBKOS

«Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты из Интернационального легиона попали под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. Несколько человек получили ранения в результате атаки», — сообщил украинский военный на условиях анонимности.

По данным издания, Скайлер присоединился к Интернациональному легиону в апреле, через два месяца он получил ранение под Харьковом. 

Ранее телеканал CNN сообщил, что на Украине опознали тело погибшего в августе американского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить