Daily Beast: в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник
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«Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты из Интернационального легиона попали под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. Несколько человек получили ранения в результате атаки», — сообщил украинский военный на условиях анонимности.
По данным издания, Скайлер присоединился к Интернациональному легиону в апреле, через два месяца он получил ранение под Харьковом.
Ранее телеканал CNN сообщил, что на Украине опознали тело погибшего в августе американского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.