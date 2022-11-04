Daily Beast: в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник

Воевавший на стороне Украины американский наёмник Скайлер Джеймс Греггс погиб в результате артиллерийского обстрела. Об этом сообщило издание Daily Beast со ссылкой на его отца и представителей украинской армии.

«Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты из Интернационального легиона попали под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. Несколько человек получили ранения в результате атаки», — сообщил украинский военный на условиях анонимности.

По данным издания, Скайлер присоединился к Интернациональному легиону в апреле, через два месяца он получил ранение под Харьковом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на Украине опознали тело погибшего в августе американского наёмника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.