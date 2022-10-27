CNN: на Украине опознали тело погибшего в августе американского наёмника
Отмечается, что погибшего зовут Джошуа Джонс, ему было 24 года.
«Украинцы сказали, что им удалось опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам», — говорится в материале.
Отец Джонса подтвердил, что Госдеп США сообщил ему о передаче тела сына.
В октябре CNN со ссылкой на американский Госдеп сообщал, что в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо Дейн Патридж.
В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.
Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Коннор заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.