CNN: в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо
- AP
Телеканал уточняет, что Патридж жил в городе Рексберг в Айдахо.
Отмечается, что американец расчищал окопы, однако группа, в которой он состоял, наткнулась на российских военных. Патридж получил осколочное ранение в голову и сломал шею. Его госпитализировали в Запорожье 3 октября, однако после восьми дней в коме он умер.
Сестра пехотинца рассказала, что, по словам самого Патриджа, пребывание на Украине было несравнимо с его опытом в Ираке.
В сообщении говорится, что у погибшего осталось пятеро детей.
В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.