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CNN: в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо

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Гражданин США погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщает CNN со ссылкой на американский Госдеп. По имеющейся информации, погибший — Дейн Патридж, который ранее служил пехотинцем в Ираке.
CNN: в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо
  • AP

Телеканал уточняет, что Патридж жил в городе Рексберг в Айдахо.

Отмечается, что американец расчищал окопы, однако группа, в которой он состоял, наткнулась на российских военных. Патридж получил осколочное ранение в голову и сломал шею. Его госпитализировали в Запорожье 3 октября, однако после восьми дней в коме он умер.

Сестра пехотинца рассказала, что, по словам самого Патриджа, пребывание на Украине было несравнимо с его опытом в Ираке.

В сообщении говорится, что у погибшего осталось пятеро детей.

В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.

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