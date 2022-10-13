CNN: в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо

Гражданин США погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщает CNN со ссылкой на американский Госдеп. По имеющейся информации, погибший — Дейн Патридж, который ранее служил пехотинцем в Ираке.

Телеканал уточняет, что Патридж жил в городе Рексберг в Айдахо.

Отмечается, что американец расчищал окопы, однако группа, в которой он состоял, наткнулась на российских военных. Патридж получил осколочное ранение в голову и сломал шею. Его госпитализировали в Запорожье 3 октября, однако после восьми дней в коме он умер.

Сестра пехотинца рассказала, что, по словам самого Патриджа, пребывание на Украине было несравнимо с его опытом в Ираке.

В сообщении говорится, что у погибшего осталось пятеро детей.

В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.