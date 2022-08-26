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В Госдепе подтвердили гибель американского наёмника на Украине

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В Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
В Госдепе подтвердили гибель американского наёмника на Украине
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — сказали в Госдепе.

О том, что на Украине приморским отрядом «Тигр» уничтожен наёмник из США, ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«На Украине уничтожен американский наёмник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!» — отметил губернатор.

Он опубликовал фотографии документов американца. По имеющимся данным, это Джошуа Алан Джонс из штата Теннесси.

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