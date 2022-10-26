В США подтвердили передачу из России останков американского наёмника Украине
- AP
«Соединённые Штаты выражают свои соболезнования семье гражданина США, убитого в сражении на Украине, чьи останки теперь были идентифицированы. Они вскоре будут возвращены семье», — говорится в заявлении дипломата.
Он поблагодарил Украину за помощь в «переговорах с Россией» о возвращении останков гражданина США.
О личности погибшего не сообщается.
В октябре CNN со ссылкой на американский Госдеп сообщал, что в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо Дейн Патридж.
В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.
Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Коннор заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.