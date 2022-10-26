В США подтвердили передачу из России останков американского наёмника Украине

Россия передала Украине останки американского наёмника, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединённые Штаты выражают свои соболезнования семье гражданина США, убитого в сражении на Украине, чьи останки теперь были идентифицированы. Они вскоре будут возвращены семье», — говорится в заявлении дипломата.

Он поблагодарил Украину за помощь в «переговорах с Россией» о возвращении останков гражданина США.

О личности погибшего не сообщается.

В октябре CNN со ссылкой на американский Госдеп сообщал, что в перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо Дейн Патридж.

В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.

Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Коннор заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.