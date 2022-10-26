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В США подтвердили передачу из России останков американского наёмника Украине

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Россия передала Украине останки американского наёмника, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
В США подтвердили передачу из России останков американского наёмника Украине
  • AP

«Соединённые Штаты выражают свои соболезнования семье гражданина США, убитого в сражении на Украине, чьи останки теперь были идентифицированы. Они вскоре будут возвращены семье», — говорится в заявлении дипломата.

Он поблагодарил Украину за помощь в «переговорах с Россией» о возвращении останков гражданина США. 

О личности погибшего не сообщается.

В октябре CNN со ссылкой на американский Госдеп сообщал, что в  перестрелке в зоне СВО был смертельно ранен американский пехотинец из Айдахо Дейн Патридж.

В августе в Госдепартаменте США подтвердили гибель на Украине американского гражданина.

Ранее внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Коннор заявил, что ездил на Украину в качестве наёмника.

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