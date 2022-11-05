Разведчики ВС России массированным огнём уничтожили группу польских наёмников

Подразделение разведки ВС России в ходе спецоперации уничтожило группу польских наёмников, которые укрывались в лесной местности, сообщил военнослужащий Дмитрий. Видео с его интервью опубликовало российское Министерство обороны.

После разведки местности с воздуха разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Сначала из ПТРК был нанесён ракетный удар по бронемашине противника в лесопосадке.

После этого группа наёмников начала двигаться вглубь лесопосадки, но её накрыли огнём из автоматических гранатомётов.

«По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнём из стрелкового оружия и пулемётов», — сообщило министерство.

Один из российских военных отметил, что дистанция от группы наёмников составляла 30—50 м, «то есть максимально близко».

«Как только они вышли, мы встретили их массированным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов, после чего противник был уничтожен... У них не было шансов», — сказал Дмитрий.

Также 2 ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным «Лена» рассказал об уничтожении в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наёмников.