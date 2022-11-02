Военный с позывным «Лена» сообщил об уничтожении польских наёмников в Харьковской области

Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена» рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наёмников.

«Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушёл оттуда», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.