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Военный с позывным «Лена» сообщил об уничтожении польских наёмников в Харьковской области

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Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным «Лена» рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наёмников.
Военный с позывным «Лена» сообщил об уничтожении польских наёмников в Харьковской области
  • РИА Новости

«Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты соответственно очень хорошие, мало кто ушёл оттуда», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

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