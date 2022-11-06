В МО России сообщили об уничтожении 120 ракет к HIMARS на украинском складе в ДНР

Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому складу оружия, в результате чего уничтожено 120 ракет к HIMARS, а также 250 ракет к РСЗО «Смерч» в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, в районе подконтрольного киевским властям города Запорожье уничтожен склад боеприпасов одной из бригад ВСУ.

В ведомстве добавили, что российские истребители сбили над островом Джарылгач в Херсонской области украинский беспилотник.

Также в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе Красного Лимана ликвидировали высокоточным оружием до 100 боевиков националистических формирований, а также около 40 иностранных наёмников.