В МО России сообщили об уничтожении 120 ракет к HIMARS на украинском складе в ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Минобороны.
Кроме того, в районе подконтрольного киевским властям города Запорожье уничтожен склад боеприпасов одной из бригад ВСУ.
В ведомстве добавили, что российские истребители сбили над островом Джарылгач в Херсонской области украинский беспилотник.
Также в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе Красного Лимана ликвидировали высокоточным оружием до 100 боевиков националистических формирований, а также около 40 иностранных наёмников.