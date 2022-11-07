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Минобороны России: на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ

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В Минобороны России заявили, что на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ, более 120 украинских боевиков уничтожены.
Минобороны России: на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 раненными. Также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции на Купянском направлении, в результате чего за сутки потеряли более 140 человек.

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