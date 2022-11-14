Путин: поддержка участвующих в боевой работе в рамках спецоперации первостепенна

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, участвующие в спецоперации, выполняют нелёгкую и рискованную работу.

Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Я с коллегами когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, — поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелёгкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных. Отмечается, что дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно.