В Салехарде ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Проезд в общественном транспорте для детей военнослужащих в Салехарде будет бесплатным. Такое предложение администрации города сегодня утвердила салехардская городская дума. Дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители региона до конца текущей недели получат положенные им единовременные выплаты.