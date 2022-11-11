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В Салехарде ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных

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В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных.
В Салехарде ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Проезд в общественном транспорте для детей военнослужащих в Салехарде будет бесплатным. Такое предложение администрации города сегодня утвердила салехардская городская дума. Дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители региона до конца текущей недели получат положенные им единовременные выплаты.

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