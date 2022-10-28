«Установленное задание выполнено»: Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчётов, ещё 82 тыс. направлены в район проведения СВО. Путин поблагодарил добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды ВС России, за твёрдую решимость защищать страну.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране:

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тыс. человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется».

По его словам, 82 тыс. мобилизованных уже находятся в зоне проведения спецоперации.

«В настоящее время 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчётов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений», — заявил министр.

Путин поблагодарил добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды вооружённых сил.

«Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — сказал он.

Он назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных приоритетными задачами.

«На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — подчеркнул глава государства.

Обстановка в зоне СВО

Вооружённые силы РФ уничтожили более 180 украинских военнослужащих в результате ударов по резервам ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт о Николаево-Криворожском направлении специальной военной операции.

«Сосредоточенным огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения», — сказал Конашенков.

В результате уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

В свою очередь, на Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении одного из населённых пунктов Харьковской области.

Как отметили в Минобороны РФ, все эти атаки отражены. Российские военные уничтожили более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра и девять пикапов.

Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ наступали в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Активные действия российских войск помешали противнику.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В результате огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Действиями российских подразделений и огнём артиллерии противник отброшен на исходные позиции. По данным Минобороны РФ, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ЛНР, ДНР и в районе Николаева, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Помимо этого, уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР, Херсонской области, а также в районе Николаева.

Средствами противовоздушной обороны в Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Наряду с этим в Херсонской области перехвачены три беспилотника. Кроме того, в воздухе сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Линия соприкосновения в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что успехи наблюдаются почти по всей линии фронта.

«На самом деле есть успехи практически по всей линии соприкосновения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, продвижение в отдельных случаях проходит где-то на 50—100 м. При этом освобождаются улицы, дома, занимаются определённые позиции, а противник выбивается.

Он также добавил, что ВСУ организовали наступление на Краснолиманском направлении, но его удалось отразить.

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«Буквально накануне была попытка БТГ (батальонная тактическая группа. — RT) противника прорваться в направлении населённого пункта Червонопоповка, но противник был остановлен», — сообщил Пушилин.

Врио главы ДНР уточнил, что, помимо живой силы врага, также уничтожены три танка, четыре бронированные машины и четыре пикапа.

Беспилотники Росгвардии

В Росгвардии рассказали о результативности работы беспилотников ведомства. За десять дней выполнено 58 полётов, в ходе которых обнаружен командный пункт, склад боеприпасов, автомобильная и бронетехника, РСЗО «Град», укрытия и места скопления живой силы противника общей численностью около 200 человек.

По итогам такой разведки координаты целей были оперативно переданы на пункт управления. Впоследствии артиллерия Росгвардии при поддержке артиллерии ВС РФ выполнила 50 огневых задач.

Уточняется, что в результате поражены 22 скопления живой силы, 24 автомобиля, пять взводных опорных пунктов, пять скоплений вооружения и военной техники, пункт управления и гаубица Д-30.

Кроме того, удары нанесены по наблюдательной вышке с радиолокационной станцией, реактивной системе залпового огня, девяти миномётам, артиллерийскому взводу и четырём бронеавтомобилям.