ВС России уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Вместе с этим отмечается, что в целом ударами артиллерии и авиации были поражены шесть пунктов управления украинских военных.
Ранее российские военные уничтожили нефтехранилище, с которого шло дизельное топливо для украинской группировки войск в Донбассе.