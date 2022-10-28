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ВС России уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов боевиков ВСУ.
ВС России уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Вместе с этим отмечается, что в целом ударами артиллерии и авиации были поражены шесть пунктов управления украинских военных.

Ранее российские военные уничтожили нефтехранилище, с которого шло дизельное топливо для украинской группировки войск в Донбассе.

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