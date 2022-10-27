Путин назвал главной целью спецоперации на Украине помощь Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.

«Я изначально говорил, в первый день начала спецоперации, самое главное — это помощь Донбассу... Когда наши войска подошли и с юга, и с севера и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических новороссийских территориях, видят своё будущее вместе с Россией, как мы могли на это не отклинуться? Поэтому произошли те события, свидетелями которых мы все и являемся, они возникли как логическое продолжение ситуации, которая сложилась на данный момент времени. Но план был и цель одна — помощь людям, которые проживают в Донбассе», — отметил Путин.

5 октября российский президент Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.