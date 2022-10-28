Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожены более 50 украинских военных
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«На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск противник остановлен», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 50 украинских военнослужащих.