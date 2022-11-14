Путин подписал указ о службе в ВС России лиц с иностранным гражданством

Президент России Владимир Путин подписал указ о возможности службы по призыву в Вооружённых силах России лиц с иностранным гражданством.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, сержантами, матросами, старшинами, которые имеют в том числе гражданство иностранного государства либо вид на жительство или же иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

10 ноября Государственная дума России приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.