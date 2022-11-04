Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооружённых силах России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

Ранее Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призвано 318 тыс. человек, большая часть из них занимается подготовкой.