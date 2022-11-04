Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооружённых силах России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.
Ранее Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призвано 318 тыс. человек, большая часть из них занимается подготовкой.