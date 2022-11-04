Узнать больше

Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.
Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооружённых силах России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

Ранее Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призвано 318 тыс. человек, большая часть из них занимается подготовкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить