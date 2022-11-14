Путин ограничил употреблявшим наркотики возможность служить в армии по контракту

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане, подвергавшиеся административному наказанию за употребление наркотиков, не смогут ещё год после этого заключать контракт на службу в российских ВС.

Об этом говорится в документе на правовом портале.

Как пишет ТАСС, в указе прописано, что они не смогут поступить на контрактную службу «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию» — согласно КоАП России, это один год со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.

Ранее Путин подписал указ о возможности службы по призыву в Вооружённых силах России лиц с иностранным гражданством.