Путин ограничил употреблявшим наркотики возможность служить в армии по контракту
- РИА Новости
Об этом говорится в документе на правовом портале.
Как пишет ТАСС, в указе прописано, что они не смогут поступить на контрактную службу «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию» — согласно КоАП России, это один год со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.
Ранее Путин подписал указ о возможности службы по призыву в Вооружённых силах России лиц с иностранным гражданством.