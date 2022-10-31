«Подготовка и вручение повесток прекращаются»: в Минобороны заявили о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Все мероприятия, связанные с призывом военнослужащих запаса в рамках частичной мобилизации, прекращены, заявили в Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил доложить о завершении соответствующих процессов. Отмечается, что в дальнейшем комплектование Вооружённых сил РФ продолжится за счёт приема добровольцев и контрактников.

В Минобороны РФ сообщили о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом доложить об окончании соответствующих процедур.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — заявили в Минобороны.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются», — подчеркнули в МО.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооружённых сил РФ будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — добавили в ведомстве.

Отметим, что в пятницу, 28 октября, Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о ходе мероприятий по частичной мобилизации. По словам министра, было призвано 300 тыс. человек. При этом Шойгу отметил: «Никаких дополнительных заданий не планируется».

Он также рассказал, что около 82 тыс. мобилизованных на тот момент уже находились в зоне проведения спецоперации на Украине. Ещё 218 тыс. человек совершенствовали свою подготовку в составах экипажей и расчётов на базе учебных центров, уточнил министр.

Также на russian.rt.com «Установленное задание выполнено»: Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации

В свою очередь, Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооружённых сил: «Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей».

Президент также призвал сделать выводы из прошедшей кампании и модернизировать всю систему работы военкоматов. Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день ключевая задача заключается в экипировке, подготовке и слаживании личного состава: «Чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях».

Напомним, 21 сентября Путин выступил с обращением, в котором сообщил, что в рамках частичной мобилизации призываться должны только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

Также по теме «Проинспектировал практические занятия»: Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне ЗВО Владимир Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проверил ход подготовки военнослужащих, поступивших на службу в ВС РФ...

Президент также отметил, что решение о частичной мобилизации было принято для защиты суверенитета России и обеспечения безопасности людей на освобождённых территориях. Как уточнил глава государства, российские военные на линии соприкосновения, превышающей 1 тыс. км, противостоят «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Создание координационного совета по обеспечению потребностей СВО

Добавим, что во второй половине октября был подписан президентский указ о формировании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск и воинских формирований в ходе проведения спецоперации.

Как уточняется в положении о новом органе, вопросы обеспечения войск касаются в том числе поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, а также обеспечения логистики.

О необходимости формирования такого совета Путин высказался 19 октября в ходе заседание Совбеза РФ. Президент отметил, что российские военные, «какие бы задачи они ни выполняли», должны быть обеспечены всем необходимым. Как подчеркнул глава государства, у России есть все возможности, чтобы решать возникающие вопросы такого характера на достойном уровне.