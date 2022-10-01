Индексация зарплат бюджетников и электронные водительские права: какие изменения ждут россиян в октябре

С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты нескольких категорий работников бюджетной сферы. Также вступит в силу ряд изменений в области обязательного страхования автогражданской ответственности. В частности, при заполнении извещения о ДТП исчезнет необходимость указывать данные свидетелей инцидента. Кроме того, в октябре появится возможность пользоваться электронным водительским удостоверением и расширится список пособий, которые можно получить только на карту МИР.

Повышение зарплат бюджетников

С 1 октября повышается заработная плата работников бюджетной сферы (федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных государственных органов) и гражданского персонала воинских частей, а также сотрудников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, «в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба».

Индексация составит 4%. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Комплекс изменений в ОСАГО

Также вступает в силу ряд изменений в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. В частности, при смене собственника транспортного средства страхователь, который не прекратил действие полиса досрочно, обязан письменно уведомить страховщика о смене собственника машины.

Изменится порядок досрочного прекращения действия полиса при утрате автомобиля. Теперь для этой процедуры потребуется документ из ГИБДД о снятии транспортного средства с учёта в связи с утилизацией.

Кроме того, больше не нужно указывать фамилии и адреса очевидцев аварии в извещении о ДТП.

Ограничение продажи ценных бумаг неквалифицированным инвесторам

С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле составит более 15%.

Как отметили в ЦБ, это решение призвано минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, поскольку многие зарубежные финансовые институты могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться такими активами.

Также по теме ЦБ России ограничит продажу неопытным инвесторам бумаг недружественных стран Центральный банк России поручил брокерам с 1 октября начать ограничение продажи неопытным инвесторам бумаг недружественных стран.

С 1 ноября порог допустимой доли таких бумаг в портфеле понизится до 10%, с 1 декабря — до 5%. 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Плазма крови в фармацевтическом производстве

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, с октября российские фармацевтические компании, которые используют плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья и будут быстрее получать нужные компоненты. Уточнения в федеральном законе позволят направлять донорскую плазму прямо на фармацевтические заводы.

Наряду с этим будет запрещён вывоз за рубеж донорской крови, полученной в России. Это правило не распространяется на случаи оказания гуманитарной помощи.

Поддержка в сфере госзакупок

Правительство с 1 октября получит возможность включать участников госзакупок, подпавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков.

Аналогичное правило будет касаться закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, а также лекарственных средств.

Более оперативная работа «Госуслуг»

Получение ряда государственных и муниципальных услуг упростится, поскольку необходимые для исполнения обращения документы и информация будут предоставляться гражданам на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

Электронные водительские права

С 1 октября водительские права можно будет предъявлять инспектору в электронном виде при помощи приложения «Госуслуги Авто». Вместе с тем при себе по-прежнему нужно иметь удостоверение в бумажном виде. Полный отказ от привычной формы документа станет возможен после внесения поправок в ПДД.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Банковские онлайн-операции

В целях борьбы с мошенниками клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование) и ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить такой запрет можно будет в любое время.

Ускорение перевода средств в казначейство

С 1 октября сокращаются сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счёт при внесении платежей в бюджетную систему РФ. Это решение позволит повысить исполнительскую дисциплину в бюджетном процессе.

Пособия на карту МИР

С 26 октября увеличится перечень пособий, которые могут начислить только на карту МИР. В этот список включат выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные выплаты почётным донорам.