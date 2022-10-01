Индексация зарплат бюджетников и электронные водительские права: какие изменения ждут россиян в октябре
- АГН «Москва»
Повышение зарплат бюджетников
С 1 октября повышается заработная плата работников бюджетной сферы (федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных государственных органов) и гражданского персонала воинских частей, а также сотрудников учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, «в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба».
Индексация составит 4%. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Комплекс изменений в ОСАГО
Также вступает в силу ряд изменений в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. В частности, при смене собственника транспортного средства страхователь, который не прекратил действие полиса досрочно, обязан письменно уведомить страховщика о смене собственника машины.
Изменится порядок досрочного прекращения действия полиса при утрате автомобиля. Теперь для этой процедуры потребуется документ из ГИБДД о снятии транспортного средства с учёта в связи с утилизацией.
Кроме того, больше не нужно указывать фамилии и адреса очевидцев аварии в извещении о ДТП.
Ограничение продажи ценных бумаг неквалифицированным инвесторам
С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле составит более 15%.
Как отметили в ЦБ, это решение призвано минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, поскольку многие зарубежные финансовые институты могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться такими активами.
С 1 ноября порог допустимой доли таких бумаг в портфеле понизится до 10%, с 1 декабря — до 5%. 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
Плазма крови в фармацевтическом производстве
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, с октября российские фармацевтические компании, которые используют плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья и будут быстрее получать нужные компоненты. Уточнения в федеральном законе позволят направлять донорскую плазму прямо на фармацевтические заводы.
Наряду с этим будет запрещён вывоз за рубеж донорской крови, полученной в России. Это правило не распространяется на случаи оказания гуманитарной помощи.
Поддержка в сфере госзакупок
Правительство с 1 октября получит возможность включать участников госзакупок, подпавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков.
Аналогичное правило будет касаться закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, а также лекарственных средств.
Более оперативная работа «Госуслуг»
Получение ряда государственных и муниципальных услуг упростится, поскольку необходимые для исполнения обращения документы и информация будут предоставляться гражданам на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.
Электронные водительские права
С 1 октября водительские права можно будет предъявлять инспектору в электронном виде при помощи приложения «Госуслуги Авто». Вместе с тем при себе по-прежнему нужно иметь удостоверение в бумажном виде. Полный отказ от привычной формы документа станет возможен после внесения поправок в ПДД.
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Банковские онлайн-операции
В целях борьбы с мошенниками клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование) и ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить такой запрет можно будет в любое время.
Ускорение перевода средств в казначейство
С 1 октября сокращаются сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счёт при внесении платежей в бюджетную систему РФ. Это решение позволит повысить исполнительскую дисциплину в бюджетном процессе.
Пособия на карту МИР
С 26 октября увеличится перечень пособий, которые могут начислить только на карту МИР. В этот список включат выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные выплаты почётным донорам.