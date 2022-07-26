Минтруд России: расширен список поступающих на карту МИР социальных выплат

Минтруд России сообщил, что список социальных выплат, поступающих на карту МИР, расширен.

В список включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи, а также компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан.

Также включена ежегодная выплата гражданам, награждённым знаком «Почётный донор».

В настоящее время на карту МИР можно получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго детей.

Ранее в платёжной системе МИР назвали 11 стран, где можно пользоваться её картами.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и (или) снять деньги с карты МИР в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что картами также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.