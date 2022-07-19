В платёжной системе МИР назвали перечень принимающих её карты стран

В платёжной системе МИР назвали 11 зарубежных стран, где можно пользоваться её картами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление системы.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты МИР в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что картами также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

Ранее стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.