В платёжной системе МИР назвали перечень принимающих её карты стран

Короткая ссылка
В платёжной системе МИР назвали 11 зарубежных стран, где можно пользоваться её картами.
В платёжной системе МИР назвали перечень принимающих её карты стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление системы.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты МИР в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что картами также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

Ранее стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить