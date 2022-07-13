Рабочие группы ОАЭ и России ведут переговоры по использованию карты МИР

Рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.

Об этом заявил глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед Аль-Кетби.

«Мы надеемся, что использование карт МИР будет возможно после создания соглашения о сотрудничестве. Мы надеемся, что рабочая группа придёт к положительному заключению», — передаёт его слова ТАСС.

Он добавил, что встречи по соглашению проводятся регулярно с участием представителей центральных банков и банковского сектора обеих стран.

В июне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о ведении работы в семи новых странах по началу приёма банковских карт МИР.